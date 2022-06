Wimbledon 2022, altro forfait: si cancella Dominic Thiem (Di giovedì 16 giugno 2022) Il torneo di Wimbledon 2022, terzo slam stagionale, perde un altro giocatore di spicco. Si tratta dell’austriaco Dominic Thiem, che ha deciso di cancellarsi. Una notizia che non sorprende più di tanto, visto che l’ex numero 3 del mondo aveva faticato parecchio al ritorno nel circuito Atp dopo l’infortunio. Thiem aveva perso tutte e sette le partite giocate, pertanto saltare la stagione su erba può essere una decisione saggia. Evidentemente non è ancora al meglio fisicamente e punta a tornare per i tornei su terra dopo Wimbledon o addirittura per gli appuntamenti estivi sul cemento americano. Al suo posto, entra direttamente nel main draw dello slam londinese Feliciano Lopez. L’ENTRY LIST AGGIORNATA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il torneo di, terzo slam stagionale, perde ungiocatore di spicco. Si tratta dell’austriaco, che ha deciso dirsi. Una notizia che non sorprende più di tanto, visto che l’ex numero 3 del mondo aveva faticato parecchio al ritorno nel circuito Atp dopo l’infortunio.aveva perso tutte e sette le partite giocate, pertanto saltare la stagione su erba può essere una decisione saggia. Evidentemente non è ancora al meglio fisicamente e punta a tornare per i tornei su terra dopoo addirittura per gli appuntamenti estivi sul cemento americano. Al suo posto, entra direttamente nel main draw dello slam londinese Feliciano Lopez. L’ENTRY LIST AGGIORNATA SportFace.

