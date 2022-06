Tentata concussione: domiciliari per un consigliere di Battipaglia (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Francesco Falcone, consigliere comunale di Battipaglia (Salerno), è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’amministratore, che all’epoca dei fatti era presidente del Consiglio comunale, è accusato di Tentata concussione. Le indagini dei finanzieri del Comando provinciale di Salerno sono scaturite da un controllo effettuato nei confronti di un operatore commerciale itinerante, finalizzate ad accertare la regolare occupazione dell’area di suolo pubblico presso la quale esercitava. L’inchiesta ruota proprio attorno alla concessione del suolo del posteggio fuori mercato sito in via Belvedere. Un’area contesa da due cittadini, entrambi interessati ad ottenere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Francesco Falcone,comunale di(Salerno), è finito agli arrestinell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’amministratore, che all’epoca dei fatti era presidente del Consiglio comunale, è accusato di. Le indagini dei finanzieri del Comando provinciale di Salerno sono scaturite da un controllo effettuato nei confronti di un operatore commerciale itinerante, finalizzate ad accertare la regolare occupazione dell’area di suolo pubblico presso la quale esercitava. L’inchiesta ruota proprio attorno alla concessione del suolo del posteggio fuori mercato sito in via Belvedere. Un’area contesa da due cittadini, entrambi interessati ad ottenere ...

