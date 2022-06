Previsioni meteo weekend | dal 17 giugno farà caldo | ecco dove ci saranno temperature a 35-37 gradi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'estate 2022 sarà rovente. Temperature di 2-3 gradi sopra la media. A Giugno arriva la terza ondata di caldo afr… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Su #Spagna e #Portogallo oltre al grande #caldo ????? importante risalita di pulviscolo del Sahara, #calima. ??? Le ultime p… - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #16giugno Il #caldo record continua a colpire #Spagna e #Francia ?????. Nei prossimi giorni si sposterà verso l'Italia. ???… - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Il #caldo anomalo continua a interessare la Penisola Iberica, ma anche la #Francia ?????. Previste temperature fuori dalla n… -

la Repubblica

Leal Centro e in Sardegna Nelle regioni centrali prevale l'alta pressione. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso: nel pomeriggio possibili temporali sui rilievi tra Lazio, Molise e ...Continua l' ondata di calore che sta colpendo l'Italia, in particolare il nord, in questi giorni: leannunciano un weekend con temperature fino a 37 gradi all'ombra e rischi per la salute. Sabato e domenica prossimi 18 e 19 giugno, spiegano i meteorologi de iLMeteo.it, saranno due ... Previsioni meteo, nel weekend 37 gradi all'ombra. Nel Nord-Ovest allerta per il rischio salute Previsioni meteo per il weekendTutto confermato, l'anticiclone africano "Scipione" alzerà nuovamente la voce e i suoi effetti si sentiranno in particolare nel corso del prossimo weekend. Le ...L’anticiclone africano Scipione domina ancora la Lombardia. Venerdì 17 giugno a Milano la giornata sarà molto calda con una temperatura massima di 35° C e una minima di 21° C. Anche sul resto della Lo ...