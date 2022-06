Peste suina, Enpa Lazio: 44 maiali uccisi barbaramente (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Quarantaquattro maiali uccisi in modo barbaro e crudele perché vicini ad una zona rossa, a Roma. Siamo scandalizzati dalla violenza e dalla barbarie nei confronti di questi animali”. Lo dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa. “E’ una vergogna- aggiunge Rocchi- una caccia alle streghe a livello nazionale che vede in prima fila il sottosegretario Costa che oggi ha annunciato che da domani inizieranno gli abbattimenti nel Lazio e che ha intenzione di ampliare il periodo di caccia da 3 a 5 mesi. Uno sterminio di massa inaccettabile contro il quale l’Enpa metterà in campo tutte le risorse di cui dispone per opporsi. Vergogna!”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Quarantaquattroin modo barbaro e crudele perché vicini ad una zona rossa, a Roma. Siamo scandalizzati dalla violenza e dalla barbarie nei confronti di questi animali”. Lo dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale dell’. “E’ una vergogna- aggiunge Rocchi- una caccia alle streghe a livello nazionale che vede in prima fila il sottosegretario Costa che oggi ha annunciato che da domani inizieranno gli abbattimenti nele che ha intenzione di ampliare il periodo di caccia da 3 a 5 mesi. Uno sterminio di massa inaccettabile contro il quale l’metterà in campo tutte le risorse di cui dispone per opporsi. Vergogna!”. (Agenzia Dire)

