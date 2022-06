Napoli, niente panni stesi per strada? Divieto scongiurato (Di giovedì 16 giugno 2022) commenta A Napoli si potranno ancora stendere i panni per strada . È stata eliminata , infatti, dalla prima bozza del nuovo regolamento in materia di decoro e sicurezza del Comune, la parte dedicata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) commenta Asi potranno ancora stendere iper. È stata eliminata , infatti, dalla prima bozza del nuovo regolamento in materia di decoro e sicurezza del Comune, la parte dedicata ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Bernardeschi, parla Milocca: “Niente Napoli, andrà al Monza” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - vvlnapoli : Il bivio di Koulibaly balia del nuovo ciclo o star nel Barcellona: Niente rinnovo, il difensore pregusta altri trio… - TuttoJuve24 : Bernardeschi, parla Milocca: “Niente Napoli, andrà al Monza” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - sMinuscolo : Il sindaco di Napoli che vieta i panni stesi nei vicoli, è come il Vaticano... che dice niente sesso prima del matrimonio. - HaruhiBlack : uno dei simboli folkloristici di Napoli... @GaeManfredi l'educazione sta nel non far trovare cumuli e cumuli di spa… -