Mohamed Salah unico calciatore nella top 10 delle donazioni per il Times

(Di giovedì 16 giugno 2022)è l’top 10 della speciale classifica stilata dalsulleper opere benefiche in base alla disponibilità economica.ha donato il 6% circa dei suoi guadagni. In particolare 2.4 milioni sono stati destinati alla ricostruzione del National Cancer Institute nel Cairo. Una donazione che gli permette di occupare l’ottavo posto della graduatoria. Quinto Hamilton, in virtù di una donazione da 20 milioni di donazione con una percentuale del 6.7% sul totale guadagnato. SportFace.

Antonuzzo2 : @errabonda20 @Daje77 Allora giocava nella Roma,oggi uno dei migliori giocatori della premier ,Mohamed salah ?? - NXGN_Italia : L'unico e inimitabile Mohamed Salah compie 30 anni, auguri! ???? Non sono in molti a poterlo eguagliare… ma noi ci… - CMercatoNews : ??Compie 3?0? anni uno dei sogni di mercato della Juventus?? ??Buon compleanno a Mohamed #Salah?? ??Lo vedreste bene… - Gino___1997 : @Seby_Sarno_ Vero il preferito e mohamed salah ?? - Danibe23 : @fstvrgrnr Io sto ancora aspettando Mohamed Salah -

Campione in campo e anche fuori. Mohamed Salah si conferma un fuoriclasse non solo con i piedi. Infatti, in una recente classifica stilata dal Times che sta facendo il giro del web in queste ore, l'attaccante del Liverpool risulta essere l'ottavo calciatore più generoso per opere benefiche in base alla disponibilità economica. Salah ha donato il 6% circa dei suoi guadagni. In particolare 2.4 milioni sono stati destinati alla ricostruzione del National Cancer Institute nel Cairo. Una donazione che gli permette di occupare l'ottavo posto della graduatoria. Quinto Hamilton, in virtù di una donazione da 20 milioni di donazione con una percentuale del 6.7% sul totale guadagnato.