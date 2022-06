Marinvest e Intermarine per la prima unità a zero emissioni a Napoli

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 16 giugno 2022) Siglato un accordo tra-Snav (Gruppo MSC) e(Gruppo IMMSI) per la realizzazione di un monocarena Snav alimentato a propulsione ibrida con tecnologie di ultima generazione. La sua uscita è prevista per il primo semestre del 2024 e sarà lain grado di effettuare manovre di entrata e uscita nel Golfo dicon: la sua entrata in servizio prevede un utilizzo per i collegamenti veloci a corto raggio. L’accordo tra-Snav ee Snav, società del Gruppo MSC, hanno infatti stretto con, società controllata dal Gruppo Industriale Immsi – IMS.MI, un contratto con lo scopo di progettare e costruire ...