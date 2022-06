Ma ve le ricordate la “stretta” sui talk show della Rai? (Di giovedì 16 giugno 2022) La stretta è stata talmente stretta dall’esser impercettibile. Anzi, è proprio sparita. Dopo lunghe settimane di polemiche sulle nuove regole dei talk show di casa Rai, quel che doveva essere un cambiamento nelle regole “d’ingaggio” dei vari ospiti delle numerose trasmissioni di approfondimento sembra esser diventato uno sbiadito ricordo. Perché, a quanto pare, tutto quel che era stato annunciato è rimasto nelle penne e quell’inchiostro per scrivere i nuovi paletti non è mai stato utilizzato. LEGGI ANCHE > Tiziana Alla ha il diritto di fare quella domanda a Donnarumma Tutto nacque dalle polemiche per le prime ospitate di Alessandro Orsini a CartaBianca. E proprio la Rai – e Bianca Berlinguer – era finita nel mirino delle critiche per lo spazio concesso al professore di Sociologia ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Laè stata talmentedall’esser impercettibile. Anzi, è proprio sparita. Dopo lunghe settimane di polemiche sulle nuove regole deidi casa, quel che doveva essere un cambiamento nelle regole “d’ingaggio” dei vari ospiti delle numerose trasmissioni di approfondimento sembra esser diventato uno sbiadito ricordo. Perché, a quanto pare, tutto quel che era stato annunciato è rimasto nelle penne e quell’inchiostro per scrivere i nuovi paletti non è mai stato utilizzato. LEGGI ANCHE > Tiziana Alla ha il diritto di fare quella domanda a Donnarumma Tutto nacque dalle polemiche per le prime ospitate di Alessandro Orsini a CartaBianca. E proprio la– e Bianca Berlinguer – era finita nel mirino delle critiche per lo spazio concesso al professore di Sociologia ...

