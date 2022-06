(Di giovedì 16 giugno 2022) L'Europa, alla ricerca di fonti di energia per ridurre al minimo la dipendenzaa Russia, mette a segno un altro tassello nella diversificazione degli approvvigionamenti, siglando un accordo con ...

Pubblicità

tvsvizzera : #notziedalmondo L’#Europa importerà #gas da #Israele attraverso l’#Egitto. Un accordo è stato siglato mercoledì mat… - Maurizio62 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa #UrsulaVonDerLeyen: “La #UE importerà #gas da #Israele attraverso l’#Egitto” (??Quindi la… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa #UrsulaVonDerLeyen: “La #UE importerà #gas da #Israele attraverso l’#Egitto” (??Qu… -

Agenzia ANSA

... mette a segno un altro tassello nella diversificazione degli approvvigionamenti, siglando un accordo con Israele e l'Egitto per fare arrivare nel vecchio continente "significative" quantita' di, ...'Riceveremo ilda Israele attraverso una conduttura che passa dall'Egitto. Ilsarà poi liquefatto in Gnl (naturale liquefatto) e trasportato verso l'Unione europea', ha concluso von der ... L'Ue importera' il gas israeliano dall'Egitto - Mondo L'Europa, alla ricerca di fonti di energia per ridurre al minimo la dipendenza dalla Russia, mette a segno un altro tassello nella ...