In 10 anni 25mila posti letto in meno L' appello di Cognetti FoSSC | servono fondi

Stop tagli alla sanità: "In 10 anni, sono 25.000 i posti letto in meno". È il momento di investire "più risorse agli ospedali per evitare il collasso del Sistema sanitario nazionale". A lanciare l'appello è Francesco Cognetti, che ha presentato le proposte del Forum delle 30 Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani (FoSSC) da lui coordinato. "La riforma della Medicina Territoriale - ha spiegato Cognetti - è insufficiente a colmare le gravi lacune sempre più evidenti". Il progressivo depotenziamento dell'assistenza ospedaliera del nostro Paese è nei numeri - si legge nel report -. In dieci anni (2010-2019), gli istituti di cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054, con un taglio di circa 25mila posti letto.

