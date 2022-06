Governo, Meloni “Non vada avanti, non può decidere su nulla” (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non so quanto andrà avanti, dipende dalla resistenza e attaccamento degli attuali parlamentari. Penso che non dovrebbe andare avanti, è un Governo che non può decidere su nulla e invece in questa fase noi abbiamo bisogno di scelte chiare e coraggiose che solo un Governo con un forte mandato popolare può dare”. Così il presidente di FdI, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. Quanto agli attacchi nei suoi confronti, “sono il prezzo del successo elettorale in una Nazione in cui c’è una sinistra che non avendo più argomenti ha bisogno di utilizzare questi metodi. Io, che forse l’ho accettato per troppo, tempo ho deciso che non l’accetto più. Vengo linciata anche solo per aver alzato la voce in un comizio e qui c’è gente che si permette di dire che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non so quanto andrà, dipende dalla resistenza e attaccamento degli attuali parlamentari. Penso che non dovrebbe andare, è unche non puòsue invece in questa fase noi abbiamo bisogno di scelte chiare e coraggiose che solo uncon un forte mandato popolare può dare”. Così il presidente di FdI, Giorgia, in un’intervista al Tg5. Quanto agli attacchi nei suoi confronti, “sono il prezzo del successo elettorale in una Nazione in cui c’è una sinistra che non avendo più argomenti ha bisogno di utilizzare questi metodi. Io, che forse l’ho accettato per troppo, tempo ho deciso che non l’accetto più. Vengo linciata anche solo per aver alzato la voce in un comizio e qui c’è gente che si permette di dire che ...

Pubblicità

rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - domeniconaso : Davvero pensate che la Meloni che è andata in Spagna a urlare odio a sostegno di un partito neofranchista sia degna… - GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - extraterra62 : RT @EugenioCardi: Decalogo #Meloni: - no aborto - no lobby LGBTQ (?) - no educazione sessuale - no #iussoli #iusscholae - no immigrazione… - AMorichelli : Sarebbe sufficiente ricordare i suoi interventi durante la pandemia e confrontarli con quelli sotto l’attuale gover… -