Giorgi ai quarti del Wta Birmingham 2022 | avversaria | orario | canale e diretta streaming

(Di giovedì 16 giugno 2022) Camilaha raggiunto idi finale finale del Wta 250 di, dopo aver sconfitto in tre set Lauren Davis. L’azzurra andrà a caccia delle semifinali e dovrà vedersela contro la vincente del match Haddad Maia-Frech, interrotto per oscurità con la polacca avanti 4-2 nel terzo. PROGRAMMA TABELLONE MONTEPREMI La sfida è in programma venerdì 17 giugno, come quarto incontro (più la prosecuzione del match Haddad Maia-Frech) a partire dalle ore 12.00. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesia sul sito ufficiale dell’emittente che mediante l’ormai nota piattaforma SuperTennix. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights sulla ...

La tennista azzurra, 26esima nel ranking e terza fra le teste di serie, ha sconfitto la statunitense Lauren Davis in tre set, terminati per 3 - 6, 7 - 5, 6 - ...Vittoria in super rimonta anche per Camilain quel di Birmingham , Wta 250 tipico in ... L'azzurra, che a Wimbledon è arrivata fino aidi finale, nel prossimo turno affronterà la vincente ...Nessuna sorpresa in Germania negli ultimi ottavi di finale. Domani sfida interessante tra Cori e Pliskova: il resoconto di giornata ...Non solo Berrettini: Camila Giorgi batte Lauren Davis e vola ai quarti di finale del torneo di Birmingham [LEGGI] ...