Erasmus Plus – Progetto Dual ECO: ospitati a Bergamo i partner esteri del progetto (Di giovedì 16 giugno 2022) Visita di studio a Bergamo dal 6 al 10 di giugno per i partecipanti internazionali del progetto europeo “Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT” in materia di formazione Duale nel campo ICT. Il progetto, coordinato da ENGIM Lombardia e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito di Erasmus+ (azione chiave 2) coinvolge sette partner provenienti da quattro diversi paesi europei, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e vede pertanto la partecipazione, insieme all’Università degli Studi di Bergamo e Confartigianato Imprese Bergamo, dei partner esteri: Università di Brema (Germania), College di Belfast “Belfast Metropolitan College” (UK) e la rete scuole professionali San ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Visita di studio adal 6 al 10 di giugno per i partecipanti internazionali deleuropeo “ECOsystems – EU Alliances for ICT” in materia di formazionee nel campo ICT. Il, coordinato da ENGIM Lombardia e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito di+ (azione chiave 2) coinvolge setteprovenienti da quattro diversi paesi europei, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e vede pertanto la partecipazione, insieme all’Università degli Studi die Confartigianato Imprese, dei: Università di Brema (Germania), College di Belfast “Belfast Metropolitan College” (UK) e la rete scuole professionali San ...

