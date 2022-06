Enea Bastianini, moto ufficiale: Ducati ancora dubbiosa sul pilota? (Di giovedì 16 giugno 2022) Il buon inizio della “scheggia impazzita” Enea Bastianini potrebbe non bastare. La Ducati osserva molto attentamente le prestazioni del pilota attualmente in Gresini Racing, team satellite della squadra rossa della motoGP. Da Borgo Panigale, però, non sono ancora completamente convinti della Bestia: Claudio Domenicali, amministratore delegato della moto italiana, si è prodigato nella difesa a spada tratta di Francesco Bagnaia coccolando poco il ragazzo di Rimini. Enea Bastianini poco “coccolato” da Ducati “La classifica non compensa gli sforzi che abbiamo fatto, il team ha commesso degli errori all’inizio della stagione da un punto di vista tecnico la moto non era pronta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Il buon inizio della “scheggia impazzita”potrebbe non bastare. Laosserva molto attentamente le prestazioni delattualmente in Gresini Racing, team satellite della squadra rossa dellaGP. Da Borgo Panigale, però, non sonocompletamente convinti della Bestia: Claudio Domenicali, amministratore delegato dellaitaliana, si è prodigato nella difesa a spada tratta di Francesco Bagnaia coccolando poco il ragazzo di Rimini.poco “coccolato” da“La classifica non compensa gli sforzi che abbiamo fatto, il team ha commesso degli errori all’inizio della stagione da un punto di vista tecnico lanon era pronta ...

