Draghi, Macron e Scholz in visita a Kiev, le prime dichiarazioni (Di giovedì 16 giugno 2022) dei tre leader europei appena giunti in Ucraina Il premier Mario Draghi, insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz, è giunto Kiev per incontrare il presidente Zelensky. Durante l'incontro si parlerà della questione del Donbass, della questione del grano e dell'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Appena giunti a Kiev, i tre leader europei hanno rilasciato le prime dichiarazioni. Macron ha detto: «Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perché le prossime settimane saranno molto difficili». Aggiungendo: "Con Draghi e Scholz incontreremo con il presidente Volodymyr Zelensky e andremo anche a Irpin,

