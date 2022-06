Draghi, Macron e Scholz a Irpin tra macerie e palazzi sventrati (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario Draghi, Olaf Scholz e Emmanuel Macron insieme, in mezzo alle macerie di Irpin. I tre leader hanno mandato un messaggio di Europa unita in uno dei luoghi simbolo della distruzione della guerra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario, Olafe Emmanuelinsieme, in mezzo alledi. I tre leader hanno mandato un messaggio di Europa unita in uno dei luoghi simbolo della distruzione della guerra ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - borghi_claudio : Caravaggio 2.0 (Giusto anche il titolo e i ruoli) #Draghi #Macron #Scholz - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Molto di ciò che mi hanno detto riguarda la ricostruzione. Parole di dolore, di speranza ma anc… - Io_Selvatica : RT @mauroscorpio24: #Draghi #Macron #Scholz rimanete a Kiev insieme al pagliaccio cocainomane e non tornare più e andate in trincea a difen… -