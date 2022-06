Diplomati | al Sud uno su quattro prosegue gli studi nel Centro Nord

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il Sud Italia perde un quarto disul proprio territorio che dopo il titolo migrano alitalia per motivi dio. E’ quanto emerge dal rapporto almalaurea 2022 presentato oggi nel capitolo sulla mobilità per motivi dio.Posto a 100 infatti il numero di laureati che hanno conseguito il diploma in ciascuna delle tre ripartizioni territoriali (e Sud), il saldo migratorio calcolato confrontando la ripartizione geografica di conseguimento del diploma e della laurea è pari a +23,1 % al, a +19,7% ale a -25,7 % al Mezzogiorno. Ponendo a confronto il contesto familiare di provenienza, il Rapporto evidenzia un aumento aldella quota di laureati con famiglie con un ...