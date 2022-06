Covid | i dati di oggi | altri 36 600 contagi | 64 vittime e tasso di positività al 18 | 7% In aumento ricoveri ordinari e in rianimazione

(Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 36.573 i nuovidaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 31.885. Lesono invece 64, inrispetto alle 48 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 194.676 tamponi con ildial 18,7%, inrispetto al 16,3% di ieri. Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei repartisono 4.303, ovvero 85 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 600.781, dunque 3.104 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.773.764 gli italianiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.617. I ...

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 274,4 per 100.000 ...Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni (a Pisa). (N.B. I dati sui decessi riguardano casi validati come morte per Covid-19 da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e ...