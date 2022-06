Chiara Nasti, il commento choc su Instagram ed è (ancora) bufera: «Le donne incinte svaccano, io no» (Di giovedì 16 giugno 2022) Chiara Nasti alle polemiche, ormai, ci ha fatto l’abitudine. Da quando è incinta, poi, le sue diChiarazioni e i suoi comportamenti sembrano proprio non andar a genio degli utenti social. E dopo il «gamberetto», rivolto all’ex Zaniolo e il party gender reveal all’Olimpico di Roma, ecco una nuova bufera social che travolge l’influencer napoletana. Questa volta a far discutere sono le sue diChiarazioni in merito ai chili presi durante la gravidanza. La compagna del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha postato un’immagine che la ritrae col costume da bagno. Il suo fisico, nonostante sia incinta da ormai 5 mesi, non sembra aver risentito della gravidanza in corso e nei commenti, tra i tanti complimenti, spunta anche qualche critica. Così lei risponde per le rime. Parlando del peso in gravidanza, ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 16 giugno 2022)alle polemiche, ormai, ci ha fatto l’abitudine. Da quando è incinta, poi, le sue dizioni e i suoi comportamenti sembrano proprio non andar a genio degli utenti social. E dopo il «gamberetto», rivolto all’ex Zaniolo e il party gender reveal all’Olimpico di Roma, ecco una nuovasocial che travolge l’influencer napoletana. Questa volta a far discutere sono le sue dizioni in merito ai chili presi durante la gravidanza. La compagna del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha postato un’immagine che la ritrae col costume da bagno. Il suo fisico, nonostante sia incinta da ormai 5 mesi, non sembra aver risentito della gravidanza in corso e nei commenti, tra i tanti complimenti, spunta anche qualche critica. Così lei risponde per le rime. Parlando del peso in gravidanza, ...

