Calciatori che fanno anche gli attori

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Calcio sì, ma non solo. Sono diversi iche, oltre al campo, si sono cimentati nel cinema e nella tv. L’ultimo in ordine di tempo è Lionel Messi. La Pulce (dopo essere diventata un panino), infatti, ha dato l’ok per entrare a far parte (se solo per un cameo) del cast di Los Protectores, una serie televisiva argentina. La trama è perfetta, racconta la storia di tre agenti diche devono affrontare un’inaspettata minaccia per i loro affari. «Messi ci ha sorpreso – ha detto uno dei protagonisti di Los Protectores – non solo per le qualità umane, maper l’abilità interpretativa: penso sia meglio fuori dal campo, come persona, che come giocatore». George Best e le salsicce Erano gli anni ’60 e il nordirlandese George Best incantava il mondo con le sue incredibili giocate e una vita fatta di ...