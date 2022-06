Bettino Craxi, un busto a Rieti? Vedremo chi saranno i prossimi... (Di giovedì 16 giugno 2022) Per la serie non ci facciamo mancare niente: il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha scoperto, un primo busto di Bettino Craxi in una piazza. È giusto che una cittadina faccia erigere un busto a Bettino Craxi che, comunque, ha governato questo Paese, con meriti e demeriti esattamente come altri. Insomma, si può anche fare un busto a un uomo di Stato, non necessariamente a un politico. Staremo a vedere gli eredi di quali altri politici chiederanno ai Sindaci, in giro per l'Italia, che venga eretto un busto in onore al loro parente. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Per la serie non ci facciamo mancare niente: il Sindaco di, Antonio Cicchetti, ha scoperto, un primodiin una piazza. È giusto che una cittadina faccia erigere unche, comunque, ha governato questo Paese, con meriti e demeriti esattamente come altri. Insomma, si può anche fare una un uomo di Stato, non necessariamente a un politico. Staremo a vedere gli eredi di quali altri politici chiederanno ai Sindaci, in giro per l'Italia, che venga eretto unin onore al loro parente.

