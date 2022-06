ATP Queen’s: Berrettini supera Kudla in rimonta e raggiunge Paul ai quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) Ottima prova di forza e carattere per Matteo Berrettini, che perde il primo set ma poi piega in rimonta un Sebastian Kudla in grande spolvero. Ai quarti di finale del torneo del Queen’s per il romano c’è Tommy Paul che oggi ha battuto in due set Stan Wawrinka. Berrettini perde il primo ma poi vince il braccio di ferro Fin dai primi game della partita si percepisce poca serenità nella metà campo occupata da Berrettini, che non pare avere un problema evidente ma lascia comunque intravedere scarsa vivacità e precisione. A venirgli in aiuto contro gli attacchi di un ottimo Kudla è come sempre la prima di servizio, che quando non entra permette allo statunitense di concedersi qualcosa in più. Già nel secondo e nel sesto game Matteo è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Ottima prova di forza e carattere per Matteo, che perde il primo set ma poi piega inun Sebastianin grande spolvero. Aidi finale del torneo delper il romano c’è Tommyche oggi ha battuto in due set Stan Wawrinka.perde il primo ma poi vince il braccio di ferro Fin dai primi game della partita si percepisce poca serenità nella metà campo occupata da, che non pare avere un problema evidente ma lascia comunque intravedere scarsa vivacità e precisione. A venirgli in aiuto contro gli attacchi di un ottimoè come sempre la prima di servizio, che quando non entra permette allo statunitense di concedersi qualcosa in più. Già nel secondo e nel sesto game Matteo è ...

