ATP Queen's 2022, tabellone interessante per Matteo Berrettini: fuori Shapovalov e tutte le teste di serie dal suo lato (Di giovedì 16 giugno 2022) Una chance da sfruttare. Matteo Berrettini ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva nel suo percorso della stagione sull'erba, arricchendo di ulteriori successi il proprio storico su questa superficie (17 successi negli ultimi 18 incontri affrontati). Al di là dei numeri, la prestazione odierna contro l'americano Denis Kudla non è stata scintillante perché di errori l'azzurro ne ha commessi tanti ed è stato messo in difficoltà da un giocatore che si è messo decisamente bene sul campo. Alla lunga è stata la testa del romano a fare la differenza, permettendogli di prevalere e di proseguire nel Queen's. Un torneo a cui lui è particolarmente affezionato, ricordando lo storico successo dell'anno passato. Sul suo cammino non ci saranno le teste di serie che in principio avrebbero dovuto rendere ancor più ...

