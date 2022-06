Atalanta | Malinovsky | “Questa stagione abbiamo avuto dei problemi | ma possiamo crescere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il calciatore dell’Ruslan, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha commentato laappena trascorsa in maglia neroazzurra. “La cosa buona quando fai male in campionato e non raggiungi un traguardo, è che puoi fare meglio l’anno prossimo.dei, il mister ci aveva detto sin dall’inizio che sarebbe stato un campionato più difficile rispetto agli altri, eperso tanti punti in casa nel girone di ritorno. Ma la squadra può, può capitare un anno così mafare di più”. Queste alcune parole del calciatore ucraino, che poi aggiunge su Gasperini e sulla squadra: “In questi tre anni ho imparato tanto da lui, è bravo. Giocare nell’non è facile, ...