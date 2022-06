“Abbiamo paura”. Elena Del Pozzo, dal carcere la notizia sulla mamma della piccola uccisa a 5 anni (Di giovedì 16 giugno 2022) Martina Patti è in carcere in isolamento. La mamma di Elena Del Pozzo, la bambina trovata morta in provincia di Catania il 13 giugno, ha trascorso la prima notte in cella da quando ha confessato di aver ucciso la figlia di 5 anni. Prima aveva raccontato che la piccola era stata rapita da un commando di uomini incappucciati e armati, poi la confessione e il ritrovamento del cadavere della bimba. Una storia che ha sconvolto le due famiglie, quella della donna e quella dell’ex compagno, Alessandro Nicodemo del Pozzo, e la comunità di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, che prima ha creduto che la piccola Elena Del Porto fosse stata rapita da tre persone incappucciate, e poi è stata raggiunta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Martina Patti è inin isolamento. LadiDel, la bambina trovata morta in provincia di Catania il 13 giugno, ha trascorso la prima notte in cella da quando ha confessato di aver ucciso la figlia di 5. Prima aveva raccontato che laera stata rapita da un commando di uomini incappucciati e armati, poi la confessione e il ritrovamento del cadaverebimba. Una storia che ha sconvolto le due famiglie, quelladonna e quella dell’ex compagno, Alessandro Nicodemo del, e la comunità di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, che prima ha creduto che laDel Porto fosse stata rapita da tre persone incappucciate, e poi è stata raggiunta ...

