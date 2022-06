16 giugno … (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli eventi datati 16 giugno Lo scorso 29 maggio la promozione in Serie A del Monza è arrivata diciotto giorni prima dell’ottantesimo compleanno di Bruno Beretti, che con i brianzoli ha conquistato la Coppa di Serie C nel 1974. Ha disputato cinque tornei di B tra Pro Patria e Taranto (quattro con i pugliesi), con 145 presenze e trenta reti. Il 16 giugno 1962 è nato Giordano Negretti, che tra A e B ha difeso i pali di Brescia e Lecce. Mezzo secolo invece per Pierluigi Corellas, 10 presenze nel massimo campionato con il Cagliari: quando compiva i vent’anni, se ne andava Pietro Miglio, sei partite in Serie A con l’Ambrosiana nel torneo 1930-’31. Accadde oggi in Spagna: esattamente quattro decenni fa al Mundial l’Algeria superava a sorpresa la Germania Ovest e l’Inghilterra sconfiggeva la Francia. Pareggio-invece tra Spagna e Honduras. GLIEROIDELCALCIO.COM ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli eventi datati 16Lo scorso 29 maggio la promozione in Serie A del Monza è arrivata diciotto giorni prima dell’ottantesimo compleanno di Bruno Beretti, che con i brianzoli ha conquistato la Coppa di Serie C nel 1974. Ha disputato cinque tornei di B tra Pro Patria e Taranto (quattro con i pugliesi), con 145 presenze e trenta reti. Il 161962 è nato Giordano Negretti, che tra A e B ha difeso i pali di Brescia e Lecce. Mezzo secolo invece per Pierluigi Corellas, 10 presenze nel massimo campionato con il Cagliari: quando compiva i vent’anni, se ne andava Pietro Miglio, sei partite in Serie A con l’Ambrosiana nel torneo 1930-’31. Accadde oggi in Spagna: esattamente quattro decenni fa al Mundial l’Algeria superava a sorpresa la Germania Ovest e l’Inghilterra sconfiggeva la Francia. Pareggio-invece tra Spagna e Honduras. GLIEROIDELCALCIO.COM ...

