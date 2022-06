VNL 2022, Bosetti: “Vittoria che ci farà ricaricare le pile” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Hanno giocato molto bene nel primo set attaccandoci in battuta, poi però nel secondo set è iniziato a girare il nostro cambio palla, siamo cresciute in ricezione ed è cambiata la partita”. Questo il commento di Caterina Bosetti sul successo delle azzurre per 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20) sulla Serbia nella pool 3 di Nations League nella tappa di Brasilia. La grande difficoltà è stata ritrovare il ritmo: “Ho fatto 5 allenamenti con la squadra è questa è la mia prima partita da un mese e mezzo – ha detto la schiacciatrice azzurra – Sapevo che sarebbe stata una partita difficile con soli cinque allenamenti nelle gambe ma vincere ci farà ricaricare le pile in maniera più veloce. Abbiamo un giorno di riposo da far fruttare con un altro allenamento per farci trovare pronte per le prossime partite”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Hanno giocato molto bene nel primo set attaccandoci in battuta, poi però nel secondo set è iniziato a girare il nostro cambio palla, siamo cresciute in ricezione ed è cambiata la partita”. Questo il commento di Caterinasul successo delle azzurre per 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20) sulla Serbia nella pool 3 di Nations League nella tappa di Brasilia. La grande difficoltà è stata ritrovare il ritmo: “Ho fatto 5 allenamenti con la squadra è questa è la mia prima partita da un mese e mezzo – ha detto la schiacciatrice azzurra – Sapevo che sarebbe stata una partita difficile con soli cinque allenamenti nelle gambe ma vincere cilein maniera più veloce. Abbiamo un giorno di riposo da far fruttare con un altro allenamento per farci trovare pronte per le prossime partite”. SportFace.

