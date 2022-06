SSC Napoli, tra pochi giorni il via per la campagna abbonamenti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Manca davvero poco tempo per l’inizio della campagna abbonamenti del Napoli. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio afferma che nei prossimi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 giugno 2022) Manca davvero poco tempo per l’inizio delladel. Il direttore di Radio Kiss KissValter De Maggio afferma che nei prossimi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

NapoliAddict : Chi c’è dietro ? #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli - NapoliAddict : Szalai erede di Koulibaly al Napoli? Il ct dell'Ungheria: 'Un affare. Pochi come lui in Europa' #Napoli… - NapoliAddict : 'Osimhen spaventa il Napoli'. Corriere: 'Svelati i tre top club che lo vogliono' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli De Laurentiis perde il ricorso: oggi dovrebbe vendere un club tra Napoli e Bari… - stefzoc : RT @NapoliAddict: L'ex Inter e Napoli, Gargano denunciato in Uruguay per reati sessuali dopo un party #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapo… -