Sostegno al comparto della pesca e dell’acquacoltura dopo l’aumento dei costi di produzione, question time con Patuanelli (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per sostenere il comparto della pesca e dell’acquacoltura a fronte dell’aumento dei costi di produzione (Incerti – PD); sulle iniziative per contrastare la massiccia infestazione di cavallette verificatasi in Sardegna (Scanu – CI); sulle iniziative, in ambito europeo, per salvaguardare la produzione agricola (Cillis – M5S); sulla prevenzione e il contenimento della peste suina africana ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 giugno, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per sostenere ila fronte deldeidi(Incerti – PD); sulle iniziative per contrastare la massiccia infestazione di cavallette verificatasi in Sardegna (Scanu – CI); sulle iniziative, in ambito europeo, per salvaguardare laagricola (Cillis – M5S); sulla prevenzione e il contenimentopeste suina africana ...

