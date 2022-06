Siccità, Po in secca: autobotti in alcune città del Nord. In molte zone non piove da 110 giorni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo scenario non potrebbe essere più desertico e così non appare fuori luogo il cammello portato sull'arido greto sabbioso del Po a Boretto, ma l'agonia del più imponente... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo scenario non potrebbe essere più desertico e così non appare fuori luogo il cammello portato sull'arido greto sabbioso del Po a Boretto, ma l'agonia del più imponente...

Pubblicità

il_piccolo : Siccità, allarme Po: “Mai così in secca da 70 anni” - Khan6340 : RT @Newsinunclick: Allarme usi domestici Senza pioggia, con temperature più alte e zero scorte, emergenza idrica coinvolge anche cittadini… - infoitinterno : Siccità, Po in secca: autobotti in alcune città del Nord. In molte zone non piove da 110 giorni - claudia_b66 : RT @passantedimezzo: Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata - ilgiornale : Grave siccità al Nord: il Po in secca ha allarmato alcune aziende che hanno chiesto lo stop all'erogazione notturna… -