"Se vai là a rompere le balle...": Maurizio Costanzo, la più scomoda delle verità su Massimo Giletti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si torna a parlare, ancora, della puntata di Non è l'Arena trasmessa direttamente dalla Piazza Rossa di Mosca, la puntata in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti che ha sollevato un vespaio di polemiche. E tra chi si è unito al coro contro il conduttore per la sua missione in Russia, ecco Maurizio Costanzo. "Perché va a rompere la balle al Cremlino? Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l'inviato con scritto press e combatti in Ucraina", ha commentato sferzante Maurizio Costanzo. Dunque, una battuta anche sul malore che aveva colpito in diretta Giletti poco dopo lo scontro con Alessandro Sallusti, prima che il direttore di Libero abbandonasse la trasmissione: "Ha sentito di essere nel posto sbagliato, è stata ..."

