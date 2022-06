Pozzuoli, accusa choc per il sindaco Vincenzo Figliolia: ?«Buoni spesa in cambio di sesso» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Apre il cassetto, prende i Buoni spesa, quelli destinati alle fasce deboli per l?emergenza covid, e li mette sulla scrivania. Sono lì sul tavolo, al centro della scena. Poi iniziano le... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 15 giugno 2022) Apre il cassetto, prende i, quelli destinati alle fasce deboli per l?emergenza covid, e li mette sulla scrivania. Sono lì sul tavolo, al centro della scena. Poi iniziano le...

salvatore_mollo : Pozzuoli, accusa choc per il sindaco Vincenzo Figliolia: «Buoni spesa in cambio di sesso» - Pozzuoli21 : “Buoni spesa comunali in cambio di sesso”: un’altra accusa tremenda su Figliolia - rep_napoli : Pozzuoli, il pm accusa il sindaco uscente Figliolia: 'Sesso con una donna in cambio di buoni spesa' [di Dario del P… - disinformate_it : RT @repubblica: Pozzuoli, il pm accusa il sindaco uscente Figliolia: 'Sesso con una donna in cambio di buoni spesa' [di Dario del Porto] ht… - repubblica : Pozzuoli, il pm accusa il sindaco uscente Figliolia: 'Sesso con una donna in cambio di buoni spesa' [di Dario del P… -