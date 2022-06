Palermo, parla il DS: 'Stanno trattando la società. Baldini allenatore top, Brunori...' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la promozione in Serie B, il ds del Palermo, Renzo Castagnini, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: "Abbiamo cominciato da zero,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la promozione in Serie B, il ds del, Renzo Castagnini, hato ai microfoni di Lady Radio: "Abbiamo cominciato da zero,...

Pubblicità

GiovaQuez : Ma come, nostra signora dei clacson oggi non parla dei risultati delle amministrative a Palermo, della spallata dec… - MacriValentino : Certo che nessuno in campagna elettorale parla di un secco No alle Mafie ed alla Corruzione secondo me è grave! ?? P… - grandi41 : RT @giuseppetp55: La donnamammacristianaGiorgia è contenta del risultato delle amministrative,specie a #Palermo dove ha superato di molto l… - astone_silvia : RT @giuseppetp55: La donnamammacristianaGiorgia è contenta del risultato delle amministrative,specie a #Palermo dove ha superato di molto l… - alaimotmw : #Marconi protagonista con il #Palermo, #Birindelli con il #Pisa e #Strefezza con il #Lecce. A @TuttoMercatoWeb parl… -