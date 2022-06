Monica Vitti, la vita e i film in una serata a Cazzano Sant’Andrea (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il racconto della vita e delle opere di Monica Vitti, in una serata dedicata ad una delle più grandi attrici del cinema italiano. La serata è proposta da Jussin Franchina (autrice, fotografa, ghost writer) ed è in programma venerdì 17 giugno alle 20.45 nella Sala Consiliare del Municipio. “Si tiene il 17 giugno – spiega Jussin – che è un numero che non porta benissimo (soprattutto se cade di Venerdì), ma Monica non credeva a questo genere di cose. Lei incarna alla perfezione quel tipo di talento smisurato, unico e magico, un po’ come una stella polare nel cielo di notte. La chiamavano la quinta “colonnella” della commedia italiana ma basta chiudere gli occhi per sentire la sua voce e il suo sorriso di nuovo qui, insieme a tutti noi. Monica è un Monumento, ma di quelli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il racconto dellae delle opere di, in unadedicata ad una delle più grandi attrici del cinema italiano. Laè proposta da Jussin Franchina (autrice, fotografa, ghost writer) ed è in programma venerdì 17 giugno alle 20.45 nella Sala Consiliare del Municipio. “Si tiene il 17 giugno – spiega Jussin – che è un numero che non porta benissimo (soprattutto se cade di Venerdì), manon credeva a questo genere di cose. Lei incarna alla perfezione quel tipo di talento smisurato, unico e magico, un po’ come una stella polare nel cielo di notte. La chiamavano la quinta “colonnella” della commedia italiana ma basta chiudere gli occhi per sentire la sua voce e il suo sorriso di nuovo qui, insieme a tutti noi.è un Monumento, ma di quelli ...

Pubblicità

nmirotti : @AnnaritaDiSena @GianniJ08 Nella foto avrà avuto sì e no 20 anni. A me, pur riconoscendo bellezza, sensualità e anc… - SMSNEWSOFFICIAL : #Techetechete' riparte con un omaggio a #MonicaVitti - MontiFrancy82 : #Techetechete' riparte con un omaggio a #MonicaVitti - zazoomblog : Monica Vitti il filmato che nessuno ha mai visto - #Monica #Vitti #filmato #nessuno #visto - fabiocaninoreal : RT @FiorlettaF: Gli sceneggiatori della soap più celebre d'Italia ci regalano un romanzo per l'estate ?? 'Portami con te' @RaiLibri oggi su… -