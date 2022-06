Maturità, voti sempre più alti per gli studenti. In aumento i 100 e i 100 e lode, specialmente al Sud. I DATI (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aumentano gli studenti che ottengono il diploma con un voto più alto rispetto al passato, con la continua ascesa dei 100 e dei 100 e lode. Sono i DATI contenuti nel focus del ministero dell'Istruzione, sugli Esami di Stato dell'anno scolastico 2020/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aumentano gliche ottengono il diploma con un voto più alto rispetto al passato, con la continua ascesa dei 100 e dei 100 e. Sono icontenuti nel focus del ministero dell'Istruzione, sugli Esami di Stato dell'anno scolastico 2020/2021. L'articolo .

