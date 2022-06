Luis Campos, non solo Psg: UFFICIALE resta in piedi la collaborazione con il Celta Vigo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non solo Paris Saint-Germain per Luís Campos. Il consulente di mercato del club francese resta consigliere esterno del Celta Vigo, lavorerà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) NonParis Saint-Germain per Luís. Il consulente di mercato del club franceseconsigliere esterno del, lavorerà...

Pubblicità

GoalItalia : Allegri e Luis Campos insieme a Montecarlo: amicizia e casualità, nessuna ipotesi PSG ?? [?? @romeoagresti] - Alecappelli93 : Luís Campos non c'entra niente con il Paris Saint Germain, ma il Paris Saint Germain non lo sa e lo assume lo stess… - frasigno66 : RT @RivistaUndici: Campos è diventato famoso in club di seconda o terza fascia, lavorando con budget limitati e con l'obbligo di fare soldi… - ciromagliulo26 : RT @GoalItalia: Allegri e Luis Campos insieme a Montecarlo: amicizia e casualità, nessuna ipotesi PSG ?? [?? @romeoagresti] https://t.c… - RivistaUndici : Campos è diventato famoso in club di seconda o terza fascia, lavorando con budget limitati e con l'obbligo di fare… -