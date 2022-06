Le ultime parole di Cloe Bianco, professoressa trans, prima di darsi fuoco (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte“, si legge sul blog di Cloe Bianco, in un post (qui il link) datato 10 giugno 2022, in cui compaiono anche le sue volontà testamentarie. Il corpo dell’ex professoressa trans, che ha scelto di porre fine alla sua esistenza, è stato ritrovato sabato 11 giugno, in un furgone incendiato (che usava come abitazione) a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina (Belluno). Manca solo il risultato dell’esame sul Dna per chiudere formalmente questa vicenda, ma ci sarebbero pochi dobbi. Vi raccomandiamo... "Sono stata devastata dalla chirurgia trans-vaginale. Ora aiuto le altre donne" Kath Sansom ha ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte“, si legge sul blog di, in un post (qui il link) datato 10 giugno 2022, in cui compaiono anche le sue volontà testamentarie. Il corpo dell’ex, che ha scelto di porre fine alla sua esistenza, è stato ritrovato sabato 11 giugno, in un furgone incendiato (che usava come abitazione) a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina (Belluno). Manca solo il risultato dell’esame sul Dna per chiudere formalmente questa vicenda, ma ci sarebbero pochi dobbi. Vi raccomandiamo... "Sono stata devastata dalla chirurgia-vaginale. Ora aiuto le altre donne" Kath Sansom ha ...

