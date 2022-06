La mossa di Mastercard | si potranno comprare NFT senza acquistare criptovalute

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Una strategia per cercare di coinvolgere molte più persone – anche quelle molto scettiche (per usare un eufemismo) nei confronti delle critpovalute – ad attingere al mercato dei non-fungible token. L’annuncio è quello destinato a rivoluzionare la storia moderna delle “proprietà” certificate a livello virtuale:, infatti, ha annunciato che permetterà ai possessori delle sue card diNFTdover passare per l’acquisto di coin virtuali. LEGGI ANCHE > Cosa è successo a El Salvador con il crollo delleL’annuncio del progetto – giunto agli sgoccioli – diarriva in una fase molto complessa (la più complicata) da quanto lehanno fatto il loro ingresso sul mercato. Da settimane, infatti, il valore di ogni singolo coin virtuale ha ...