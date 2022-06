Pubblicità

TuttoAndroid : HarmonyOS 3.0 developer beta è ufficiale: al via i primi test -

TuttoAndroid.net

3.0 è infatti stato presentato alla HuaweiConference 2021 e dovrebbe offrire una migliore interazione utente tra dispositivi e fornire più potenza alla funzione Super Device. ...La terza iterazione del sistema operativo di casa Huawei ,3.0, dopo l'annuncio avvenuto nell'ottobre del 2021 con la primaPreview ha finalmente una data di uscita della prima Beta e della prima versione stabile : ecco quando debutterà ... HarmonyOS 3.0 developer beta è ufficiale: al via i primi test Today at the Huawei Partner and Developer Conference, Huawei Cloud announced 15 innovative services and two partner collaboration frameworks, GoCloud and GrowCloud. Also at the Conference, Huawei's ...Huawei supera le restrizioni e presenta un nuovo cellulare dalle prestazioni super: Huawei Mate 50, il nuovo phablet dell'azienda di Shenzen ...