(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tecnico dellantus, Massimiliano, è stato beccato insieme al dirigente del Psg Luis Campos a Montecarlo, dove si trova in vacanza. La foto ha fatto il giro del web. Il Psg è in cerca di un nuovo tecnico: sta provando a convincere Zidane, che però tentenna. Ci ha provato con l’allenatore bianconero., del, è spazientito dal, che procede a rilento. Lantus, scrive ladello Sport, “sulle prime minimizza, poi ammette che il faccia a faccia è stato casuale, appunto. Guarda caso la stessa versione che arriva dall’entourage dell’allenatore bianconero”. “Nonostante la cortina fumogena, infatti, il rendez vous monegasco è stato il tentativo estremo di convincerea sposare la causa ...

Pubblicità

carlolaudisa : Il @PSG_inside anche oggi è tornato alla carica con Max #Allegri ma nel vertice con Campos a Montecarlo il tecnico… - Gazzetta_it : Perché Allegri preferisce Di Maria a Berardi #Juve #calciomercato - RobertoSardo1 : @daus28762108 @EnricoP1998 @carlolaudisa @PSG_inside @juventusfc @Gazzetta_it Avsim o non avsim allegri è una merda - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: GAZZETTA, Mossa PSG: Max dice no - napolista : Gazzetta: #Allegri è scontento del mercato Juve, ma al Psg ha risposto «No grazie, resto a Torino» Il tecnico è s… -

Quella foto accanto adsul balcone dell'Hotel de Paris a Montecarlo sta facendo il giro del web. Vale la pena ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...Anzi, probabilmente l'ha già fatto, considerando che ladello Sport, il quotidiano sportivo più letto d'Italia, ha immediatamente rilanciato la notizia. Massimilianoè stato ...Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ... vede solo il Diavolo e resiste all'offerta del Newcastle. Massimiliano Allegri - C'è spazio nel taglio ...Veron, a Gazzetta, ha parlato così di Dybala e del suo percorso alla Juventus: 'Nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo che, ad esempio, avevo visto spesso a Palermo. Fatto sta che all ...