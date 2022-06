Covid, via le mascherine ma i casi non scendono: ora il rischio è una forte ondata estiva di contagi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo allenta ogni misura, protezioni solo sui mezzi di trasporto. Battiston: «Giusto tenere le mascherine fino a settembre. In Italia ancora 600 mila infetti attivi, sottostimati. Situazione non soddisfacente». Rezza: «Ci aspettiamo nuove e frequenti ondate» Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo allenta ogni misura, protezioni solo sui mezzi di trasporto. Battiston: «Giusto tenere lefino a settembre. In Italia ancora 600 mila infetti attivi, sottostimati. Situazione non soddisfacente». Rezza: «Ci aspettiamo nuove e frequenti ondate»

