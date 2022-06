Cos'è (e come evitare) la sindrome del risparmio (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'iperopia, o sindrome del risparmio, esiste e dobbiamo farci attenzione. Quella di mettere da parte il denaro, in effetti, è un’usanza tipicamente italiana: ci piace stare tranquilli, forse troppo, tanto che i soldi risparmiati giacciono spesso in stagnanti depositi bancari o ancora peggio «sotto il materasso». I benefici e le conseguenze negative del risparmio I benefici del risparmio sono innegabili, proprio come lo sono gli effetti nocivi. «L'iperopia non permette di godere del presente perché siamo troppo preoccupati dal futuro. Ci si trova così a vivere un presente di ristrettezze e rinunce continue, dettate dalla paura spesso infondata di non avere i mezzi sufficienti per affrontare possibili situazioni di difficoltà economiche», spiega Matteo Monego, dottore e collaboratore di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'iperopia, odel, esiste e dobbiamo farci attenzione. Quella di mettere da parte il denaro, in effetti, è un’usanza tipicamente italiana: ci piace stare tranquilli, forse troppo, tanto che i soldi risparmiati giacciono spesso in stagnanti depositi bancari o ancora peggio «sotto il materasso». I benefici e le conseguenze negative delI benefici delsono innegabili, propriolo sono gli effetti nocivi. «L'iperopia non permette di godere del presente perché siamo troppo preoccupati dal futuro. Ci si trova così a vivere un presente di ristrettezze e rinunce continue, dettate dalla paura spesso infondata di non avere i mezzi sufficienti per affrontare possibili situazioni di difficoltà economiche», spiega Matteo Monego, dottore e collaboratore di ...

