Calcio femminile, Manuela Giugliano e Aurora Galli: “Puntiamo in alto negli Europei 2022!” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 6 al 31 luglio gli Europei 2022 di Calcio femminile monopolizzeranno la scena in Inghilterra e la Nazionale italiana di Calcio femminile vorrà farsi trovare pronta. Le azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. L’esordio sarà il 10 luglio a Rotherham contro la compagine transalpina e la condizione psicofisica dovrà essere ideale per assorbire il colpo. Le ragazze allenate da Milena Bertolini hanno grandi motivazioni, consapevoli di aver compiuto dei grandi progressi nelle ultime stagioni con l’attuale CT, in un percorso che ha avuto nei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 6 al 31 luglio gli2022 dimonopolizzeranno la scena in Inghilterra e la Nazionale italiana divorrà farsi trovare pronta. Le azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. L’esordio sarà il 10 luglio a Rotherham contro la compagine transalpina e la condizione psicofisica dovrà essere ideale per assorbire il colpo. Le ragazze allenate da Milena Bertolini hanno grandi motivazioni, consapevoli di aver compiuto dei grandi progressi nelle ultime stagioni con l’attuale CT, in un percorso che ha avuto nei ...

