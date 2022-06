Beach volley, Mondiale Roma 2022. Nicolai/Cottafava non si fermano: battuti i cubani, sono agli ottavi! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paolo Nicolai e Samuele Cottafava superano l’ennesimo esame del Mondiale Romano battendo 2-0 i temibili cubani Diaz/Alayo non senza qualche patema. Il classico avversario che non permette di esprimere un buon livello di gioco: i cubani hanno questo merito, pur essendo inferiori alla coppia azzurra che ottiene già un risultato storico e proverà domani ad eguagliare il miglior piazzamento di sempre di una coppia azzurra ai Mondiali, il quinto posto. Gli azzurri non hanno espresso il loro migliore Beach volley, in particolare Cottafava che ha incontrato più di un problema in attacco e nel primo set il risultato è rimasto in bilico fino al 9 pari. Il primo break degli azzurri ha portato il punteggio sul 12-9, poi le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paoloe Samuelesuperano l’ennesimo esame delno battendo 2-0 i temibiliDiaz/Alayo non senza qualche patema. Il classico avversario che non permette di esprimere un buon livello di gioco: ihanno questo merito, pur essendo inferiori alla coppia azzurra che ottiene già un risultato storico e proverà domani ad eguare il miglior piazzamento di sempre di una coppia azzurra ai Mondiali, il quinto posto. Gli azzurri non hanno espresso il loro migliore, in particolareche ha incontrato più di un problema in attacco e nel primo set il risultato è rimasto in bilico fino al 9 pari. Il primo break degli azzurri ha portato il punteggio sul 12-9, poi le ...

