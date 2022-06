Banca Etruria: Gozi, 'scuse a Boschi dovute per fango da politica e media' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Bellissima notizia Maria Elena Boschi, ma quasi inutile chiedere le dovute scuse. Il microcosmo politico e mediatico romano è specializzato nel gettare fango, non nel ripulire i danni che fa. Incivili". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Bellissima notizia Maria Elena, ma quasi inutile chiedere le. Il microcosmo politico etico romano è specializzato nel gettare, non nel ripulire i danni che fa. Incivili". Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

