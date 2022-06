Asllani verso l' Inter | intelligente | ' italiano' e con Hysaj come modello

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Krjstian, 20 anni, di nazionalità albanese, è il rinforzo che chiedeva Simone Inzaghi per avere un prospetto giovane, ma già con un po' di esperienza acquisita nell' Empoli , per fare da vice ...

Krjstian, 20 anni, di nazionalità albanese, è il rinforzo che chiedeva Simone Inzaghi per avere un prospetto giovane, ma già con un po' di esperienza acquisita nell' Empoli , per fare da vice Brozovic ...... trova l'accordo con l'Empoli per(14 milioni di euro), ha in mano Bellanova del Cagliari, ... Skriniar vail Psg, Vidal e Sanchez devono trattare l'addio e uno tra Dzeko, Correa e Lautaro ...Da incognita (non per noi “addetti ai lavori” dell’ambiente azzurro) a rivelazione, da buon prospetto a primo obiettivo di mercato per una big della Serie A. Quando l’Empoli lo scorso gennaio ha cedut ...Col campionato finito, l’Italia fuori dai Mondiali, nel pentolone di analisi sul fallimento si fa un gran parlare di giovani. Qui su l’Ultimo Uomo, qualche settimana fa, Daniele Morrone scriveva un ar ...