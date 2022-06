Ultime Notizie – SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 14 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 14 giugno 2022 sono 7-34-48-50-53-67, Jolly 52 e Superstar 52. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso SuperEnalotto-Superstar numero 71 di oggi. Otto punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 28.837,79 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘sei’ è di 222.400.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Idell’deldi, 142022 sono 7-34-48-50-53-67, Jolly 52 e Superstar 52. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso-Superstar numero 71 di. Otto punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 28.837,79 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘sei’ è di 222.400.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

