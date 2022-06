Ufficiale | Burnley nomina Vincent Kompany come manager

(Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 13:26:50 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:ha confermato ladi. L’allenatore belga sostituisce Sean Dyche, esonerato dal club ad aprile. Avrà il compito di riportare i Clarets nella massima serie dopo la retrocessione in questa stagione. Una nuova era.#UTC pic.twitter.com/mniJHsIGmv —FC (@Official) 14 giugno 2022 Il 36enne ora ha tre anni di esperienzaha preso in carico l’RSC Anderlecht nel 2019, inizialmentegiocatore-allenatore. Poi, nel 2020, ha assunto il ruolo a tempo pieno nel club belga. La scorsa stagione, li ha guidati al 3° posto e alla finale della Coppa del ...

Una nuova era.#UTC pic.twitter.com/mniJHsIGmv —FC (@Official) 14 giugno 2022

