Ucraina, Zelensky: “Battaglia per Donbass una delle più brutali in e per l’Europa” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Battaglia per la regione del Donbass passerà alla storia come una delle più brutali combattute in Europa e per l’Europa”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’indomani dell’ammissione che le truppe di Kiev sono state respinte dal centro di Severodonetsk, che, insieme a Lysychansk, resta attualmente la sola roccaforte Ucraina nella regione di Luhansk, nel Donbass. Funzionari governativi hanno dichiarato che tre ponti chiave che collegano Severodonetsk a Lysychansk ora sono impraticabili per i veicoli, il che significa che le rotte di rifornimento in entrata e le evacuazioni in uscita attraverso quelle rotte sono impossibili. Zelensky ha affermato che gli ucraini devono affrontare il “vantaggio ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Laper la regione delpasserà alla storia come unapiùcombattute in Europa e per”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, all’indomani dell’ammissione che le truppe di Kiev sono state respinte dal centro di Severodonetsk, che, insieme a Lysychansk, resta attualmente la sola roccafortenella regione di Luhansk, nel. Funzionari governativi hanno dichiarato che tre ponti chiave che collegano Severodonetsk a Lysychansk ora sono impraticabili per i veicoli, il che significa che le rotte di rifornimento in entrata e le evacuazioni in uscita attraverso quelle rotte sono impossibili.ha affermato che gli ucraini devono affrontare il “vantaggio ...

Pubblicità

Open_gol : Cosa sta succedendo in Ucraina? ?? Bombardato un asilo nella notte ?? In Ue il dibattito su adesione Ucraina ?? Zelen… - Affaritaliani : Draghi darà a Zelensky la notizia: ok alla candidatura dell'Ucraina nell'Ue - La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - Adnkronos : #Ucraina, le parole di #Zelensky: 'La battaglia per il #Donbass sarà una delle più brutali combattute in Europa e p… - REstaCorporate : RT @TgLa7: Per #Zelensky guerra per #Donbass sarà ricordata come una delle più violente in Europa. Sforzo del Vaticano per mediare tra Russ… -