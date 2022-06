Torna la fiera di Sant'Antonio 'Finalmente un po' di normalità' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) I banchi sono Tornati in Corso Toscana e piazza Indipendenza È Tornata ad Arcidosso la tanto attesa fiera in onore di Sant'Antonio. I banchi hanno popolato Corso Toscana e piazza Indipendenza. Negli ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) I banchi sonoti in Corso Toscana e piazza Indipendenza Èta ad Arcidosso la tanto attesain onore di. I banchi hanno popolato Corso Toscana e piazza Indipendenza. Negli ...

Pubblicità

NazioneGrosseto : Torna la fiera di Sant’Antonio 'Finalmente un po’ di normalità' - AnolfNazionale : RT @cislromagna: Dopo due anni di stop per la pandemia si sono dati appuntamento presso la fiera di Rimini, circa 1.000 senegalesi, per la… - Gult74 : Chi controlla i controllori? Chi decide quale notizia è vera? La libertà di pensiero, la libertà di parola, si torn… - ristorantemanub : RT @parmawelcomeoff: ?? Save the date! La Fiera del Fungo di Borgotaro torna a settembre con 2 weekend (17-18 e 24-25) interamente dedicati… - digitech_news : Dal 16 al 18 giugno la Fiera di Rimini ospita la decima edizione del WMF – We Make Future con oltre 100 eventi sull… -